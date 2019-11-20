Представитель России на детском Евровидении упал в обморок на репетиции
Представитель России на детском Евровидении-2019 прилетел в Польшу для участия в конкурсе и упал в обморок на первой репетиции, сообщило РИА «Новости». 13-летнего Денберела Ооржака госпитализировали в одну из больниц Польши.
Рядом с ребенком сейчас находятся его бабушка и участники российской делегации.
«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказал в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».
24 ноября пройдет финал конкурса. Кроме Денберела на сцену от России выйдет Татьяна Меженцева. Они в дуэте исполнят песню A time for us.