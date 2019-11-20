Представитель России на детском Евровидении упал в обморок на репетиции

Рядом с ребенком сейчас находятся его бабушка и участники российской делегации.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказал в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

24 ноября пройдет финал конкурса. Кроме Денберела на сцену от России выйдет Татьяна Меженцева. Они в дуэте исполнят песню A time for us.