Представитель BelkaCar объяснил сбой в работе сервиса

Представитель пиар-службы сервиса по аренде машин BelkaCar Филипп Егоров рассказал телеканалу «360» подробности массово сбоя в работе приложения. По его словам, компания завтра к утру уже вернется к нормальной работе.

Как указал представитель компании, сбой случился с рассылкой сообщений. Это значит, что проблема была у поставщика это сторонней услуги, с клиентов не будет списано никаких денег, а заказы будут аннулированы.

«Если пользователям приходило сообщение о брони автомобиля, которую они не совершали, то переживать не стоит — автомобиль не забронирован», — пояснил Егоров. «Мы работаем над устранением этой проблемы, сбой достаточно масштабный. Проблема будет устранена в ближайшее время», — пообещал он.

Егоров также подчеркнул, что сбой не был никак связан со взломом и утечкой данных, а вся финансовая и платежная информация клиентов находится в безопасности, так как это «объекты высокой критичности», которые «находятся во внутреннем контуре безопасности компании».

Представитель пиар-службы также объяснил сбой сайта тем, что «слишком много людей заходили на сайт, чтобы найти телефон поддержки». Сам телефон тоже работал, но не справлялся с потоком звонков обеспокоенных пользователей.

Егоров также заверил, завтра к утру сервис заработает в штатном режиме, так как специалисты BelkaCar работают в режиме 24/7, и извинился от лица BelkaCar за технические ошибки.

Ранее сообщалось, что пользователи BelkaCar массово получили сообщения, что они забронировали авто. Отменить бронь у них не получилось, так как приложение сбоило, а резерв автомобилей со временем становится платным.