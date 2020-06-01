Представитель ОБСЕ прокомментировал аресты журналистов на фоне беспорядков в США

Он отметил, что полицейские задерживают журналистов, освещающих протесты в США. Дезир обеспокоен количеством задержанных корреспондентов.

Представитель ОБСЕ потребовал власти Соединенных Штатов обеспечить безопасность и свободу журналистов, работающих на местах протестов.