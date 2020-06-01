01 июня 2020, 18:52
Представитель ОБСЕ прокомментировал аресты журналистов на фоне беспорядков в США
Харлем Дезир, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ, высказался об арестах журналистов на фоне беспорядка в Америке. Об этом сообщила «Газета.ru».
Он отметил, что полицейские задерживают журналистов, освещающих протесты в США. Дезир обеспокоен количеством задержанных корреспондентов.
Представитель ОБСЕ потребовал власти Соединенных Штатов обеспечить безопасность и свободу журналистов, работающих на местах протестов.