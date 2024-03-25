Происшествия 25 марта 2024, 10:40 Представитель МИД КНР на русском языке обратилась к россиянам после теракта Представитель МИД КНР Хуа Чуньин: сердца китайцев с российским народом Телеканал «360»

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Жители Китая соболезнуют и сопереживают россиянам после теракта в Crocus City Hall. Об этом на своей странице в соцсети X написала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщило РИА «Новости».

«Наши сердца вместе с российским народом!» — написала по-русски Хуа Чуньин.

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К этому сообщению представитель МИД КНР приложила снимки людей, которые возлагают цветы к стихийному мемориалу рядом с Crocus City Hall.

Лидер КНР Си Цзиньпин 23 марта направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом. Он подчеркнул, что в Китае решительно осуждают террористическую атаку и поддерживают усилия РФ по поддержанию нацбезопасности.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Ворвавшиеся в здание вооруженные преступники расстреливали людей в упор, кроме того, они устроили крупный пожар в здании.

По последним данным Следственного комитета, в результате атаки на концертный зал погибли 137 человек, трое из которых — дети. Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.