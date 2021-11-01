Представитель гостиницы в Екатеринбурге рассказал, что было с заявившей об изнасиловании студенткой

Заявившая об изнасиловании студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина добровольно пришла в гостиницу «Ямал», держа в руках мороженое, и провела там всего 50 минут. О поведении девушки рассказала «360» представитель гостиницы Татьяна.

«Девушка пошла с ним в магазин, где он (мужчина — прим. ред.) купил ей мороженое и сок. Она была на территории гостиницы 50 минут. Добровольно и самостоятельно человек зашел», — пояснила собеседница «360».

После того как студентка покинула номер, ни о какой помощи она не попросила, уточнила Татьяна, добавив, что слышимость в гостинице очень хорошая и все время нахождения пары в номере в здании стояла тишина.

«Даже по видеозаписям видно, что человек самостоятельно идет», — заключила представительница отеля.

Алина Гаршина 31 октября заявила, что пострадала от рук неизвестного мужчины, который сначала изнасиловал ее в парке, а затем заставил пойти в отель. Девушка рассказала о случившемся в социальных сетях. Она обратилась в полицию, где ей якобы не поверили и пригрозили наказанием за клевету, но заявление приняли.

В полиции объяснили, что студентке никто не угрожал, ее лишь предупредили об ответственности за ложный донос. Сама Алина на следующий день пожаловалась, что в интернете ее затравили, но выразила благодарность за помощь с адвокатом.