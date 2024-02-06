Происшествия 06 февраля 2024, 14:04 «Представитель Госдепа сорвался». США не уйдут от вопроса о крушении Ил-76 Депутат Чепа: США не смогут уйти от вопроса о крушении самолета Ил-76 vk.com/newsbelgorod/globallookpress

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США отказались прямо говорить о крушении самолета Ил-76, так как борт сбили с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Представитель Госдепа сорвался, нахамил журналисту. Он не был готов говорить об этом, потому что понятно, что борт сбили с помощью Patriot», — сказал парламентарий.

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Недавно президент США Джо Байден заявил, что американцы считают возможным ответный удар по Ирану после атаки на военную базу в Иордании. В таком случае логичен вопрос: имеет ли право Россия на ответный удар, отметил Чепа. По его словам, это очень нервная тема для Госдепа.

Депутат подчеркнул, что США не смогут уйти от вопроса о крушении Ил-76. Российская сторона продолжит поднимать эту тему и добиваться правды. Люди на Украине тоже хотят знать, кто дал команду для совершения теракта.

Ранее стало известно, что посольство РФ в США собирается обсудить в Белом доме и Госдепе крушение воздушного судна. Во время беседы дипломаты хотят поставить вопрос о расследовании на предмет террористического акта Украины.