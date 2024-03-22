Эксклюзив 22 марта 2024, 22:07 Представитель Crocus City Hall прокомментировала события в торговом центре РИА «Новости»

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Представитель Crocus City Hall Анастасия прокомментировала «360» события в торговом центре. Она подтвердила, что владелец ТЦ Араз Агаларов и его сын Эмин прибыли на место происшествия.

«На месте работают правоохранительные органы и службы спасения», — сообщила представитель ТЦ.

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Анастасия отметила, что постарается информировать о дальнейших событиях.

В ТЦ прогремело уже два взрыва, кровля здания частично обрушилась. Источник «360» сообщил, что на месте происшествия приземлился медицинский вертолет. Пожарный вертолет пошел на забор воды для тушения пожара.