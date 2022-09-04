Происшествия 04 сентября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber «Предсказал свою смерть». Рэпер XALID погиб в аварии на мотоцикле в Уфе ГИБДД Башкирии сообщила о смертельной аварии с мотоциклом, в которой разбился рэпер XALID РИА «Новости»

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В Уфе насмерть разбился 25-летний мотоциклист, сообщили в ГИБДД Башкирии. Погибшим оказался рэпер Халид Хайбуллин, известный под псевдонимом XALID.

Личность скончавшегося установили не сразу. Правоохранители отмечали, что в ДТП погиб житель Верхних Татышлов.

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«Водитель двухколесного транспорта, 25-летний местный житель, скончался от полученных травм», — сообщили в ГИБДД UFA1.RU.

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По данным ведомства, авария произошла 2 сентября, около полуночи, на проспекте Октября, возле остановки «Железнодорожная больница».

Управлявший Ford Focus 40-летний житель Уфы столкнулся со встречным мотоциклом BMW.

Водитель иномарки в аварии не пострадал, его после осмотра отпустили домой. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Смерть музыканта подтвердили мать Халида Хайбуллина и директор управления культуры Татышлинского района Марат Садретдинов.

Пользователи соцсетей писали, что XALID предсказал свою смерть. Незадолго до трагедии он выпустил альбом «Шлем на балаклаве». В тексте одной из песен есть пророческие слова: «Для нас не проблема разогнаться до двухсот. Главное — самим не стать одними из „двухсотых“».

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