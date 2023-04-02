Происшествия 02 апреля 2023, 07:34 Председателю СК доложат об обстоятельствах падения девушки в яму на юго-востоке Москвы СК: в центральный аппарат доложат обстоятельства падения девушки в яму в Москве РИА «Новости»

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В центральный аппарат Следственного комитета России доложат об обстоятельствах травмирования москвички при обрушении крыльца у входа в аптеку на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования жительницы Москвы», — уточнили в СК.

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Днем 1 апреля 27-летняя женщина получила травму живота, когда упала в яму в результате обрушения крыльца у входа в аптеку в Москве. Пострадавшую доставили в одну из столичных больниц.

Следователи по данному факту организовали процессуальную проверку.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить об установленных обстоятельствах.

Люблинская межрайонная прокуратура также контролирует проверку дела о падении женщины в яму в Москве. Жительница столицы упала в метровую яму между домом и пешеходной дорожкой, ей помогли прохожие.