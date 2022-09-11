Бастрыкин взял на особый контроль гибель 13-летнего подростка в заброшенном здании в Калуге | 360°

Происшествия 11 сентября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

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Viber Бастрыкин взял на особый контроль гибель 13-летнего подростка в заброшенном здании в Калуге Председатель СК РФ Бастрыкин взял на особый контроль гибель подростка в Калуге

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на особый контроль гибель 13-летнего и травмирование 15-летнего подростков в заброшенном здании в Калуге. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования руководителю следственного управления СК по Калужской области Игорю Литвинову.

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Два школьника гуляли на территории заброшенного здания в деревне Рождественно в Калуге, когда часть перекрытия рухнула. Упавшая конструкция придавила 13-летнего школьника, он погиб на месте. Его 15-летний друг получил переломы и попал в больницу.

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Областная прокуратура сообщила, что обрушение произошло потому, что один из мальчиков бил чем-то по стенам.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Александр Бастрыкин поручил следователям СК РФ разобраться со случаем выселения пожилой женщины, имеющей статус «Дети войны», из квартиры в Тверской области. Региональные следственные органы организовали проведение доследственной проверки.

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