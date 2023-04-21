Происшествия 21 апреля 2023, 20:39 Председатель совета ветеранов обманом переписала на себя квартиру 88-летней подопечной из Москвы Председатель совета ветеранов Коэн обманом завладела квартирой 88-летней москвички

Читать 360tv в

Председателя совета ветеранов №1 Бегового района Москвы и члена «Единой России» Наталию Коэн обвиняют в мошенничестве. Предположительно, она обманным путем завладела квартирой 88-летней пенсионерки Эммы Полак. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Знали ее много лет

Коэн знают многие пенсионеры в своем районе. Она нередко навещает их дома, участвует вместе с пожилыми людьми в различных мероприятиях. По данным канала, пострадавшая знала ее уже порядка 10 лет.

Реклама

В августе прошлого года Коэн уговорила пенсионерку лечь на лечение в больницу. При этом она забрала у своей подопечной ключи от дома, объяснив, что будет следить за порядком. Возвратившись, Полак, напротив, обнаружила дома бардак и не смогла найти ряд документов. Но списала это на забывчивость.

В октябре все раскрылось. Квитанция на оплату ЖКХ-услуг пришла не на имя хозяйки квартиры, а на имя председателя совета ветеранов Наталии Коэн.

В возбуждении дела отказали

Как заявила сама пенсионерка, она якобы заключила с Коэн договор дарения квартиры, только совершенно не помнит об этом. Наоборот, женщина всегда планировала завещать жилье внукам. Поэтому Полак уверена, что квартиру у нее отняли обманным путем.

В возбуждении уголовного дело пенсионерке отказали. Ей пришлось идти в суд. Недавно прокуратура отменила постановление об отказе и потребовала провести проверку.

Коэн в беседе с Telegram-каналом Baza назвала эту историю клеветой и заявила, что будет жаловаться.

Ранее «Известия» рассказали историю обманутой жительницы Нижнего Тагила. Она продала две квартиры из-за мошенников и оформила несколько кредитов.