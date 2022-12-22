Происшествия 22 декабря 2022, 01:41 Председатель правительства ДНР получил ранение при обстреле Донецка Председатель правительства ДНР Хоценко ранен при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке Pxhere

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Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко получил ранение при обстреле Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева в комментарии ТАСС.

«Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке», — сообщила Ахвердиева.

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Она также отметила, что угрозы жизни Хоценко нет. Сопровождающие председателя правительства ДНР лица также пострадали, отметила собеседница агентства.

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При обстреле также получил ранение бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Осколок снаряда попал ему в спину и прошел «в сантиметре от позвоночника», сообщил Рогозин RT. Сейчас экс-глава корпорации находится в больнице под наблюдением медиков. Его жизни ничего не угрожает.

При обстреле гостиницы также пострадали еще несколько человек. В гостинице, которая оказалась под обстрелом украинских военных, проживали военные советники. По словам Рогозина, ранее это здание никогда не обстреливалось ВСУ.