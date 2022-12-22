Происшествия 22 декабря 2022, 07:44 Председатель правительства ДНР отказался от госпитализации после ранения Премьер ДНР Хоценко отказался ложиться в больницу после ранения при обстреле Донецка РИА «Новости»

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Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко отказался проходить лечение в стационаре после ранения, которое он получил при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер ДНР Мина Ахвердиева ТАСС.

«С ним все хорошо. Он от госпитализации отказался», — сказала она.

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Председателя правительства ДНР Виталия Хоценко ранили при обстреле гостиницы в Донецке. Сопровождающие его люди также пострадали.

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При обстреле гостиницы осколок в спину получил и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, ранее это здание никогда не обстреливалось ВСУ. По словам Рогозина, ранее это здание никогда не обстреливалось ВСУ, в нем проживали военные советники. Скорее всего гостиницу обстреляли по наводке.

Появились кадры поврежденной при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке, где пострадали Рогозин и Хоценко