Председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга отреагировал на арест гендиректора «Метростроя»

«Метрострой» продолжит строительство коричневой линии петербургского метро Подробнее

По мнению Лопатникова, «Метрострой» столкнулся с проблемами в 2016 году. Тогда компанию привлекли к строительству стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове как генерального подрядчика.

«Получение такого генерального подряда, как строительство стадиона на Крестовском острове, привело к тому, что „Метрострой“ и „Водоканал“ начали, мягко говоря, заниматься не своей деятельностью. Не исключаю существование других негативных тенденций, но, на мой взгляд, именно форсированная работа на стадионе является основной причиной того, что в производственном цикле „Метростроя“ и „Водоканала“ произошли серьезные сбои», — отметил председатель.

Вчера генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова арестовали до 8 февраля 2020 года. Следствие вменило ему растрату порядка 178 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что «Метрострой» в прежнем режиме продолжит строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге.