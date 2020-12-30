Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

«Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким.

По словам официального представителя Ярославской облдумы Анны Сокулиной, Константинов 30 декабря был в Ростове Великом, после чего направился к своей семье, которая живет в Кимрах Тверской области. Авария произошла на 20-м километре автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск, сообщили в в ГУ МЧС по Тверской области.

По информации УМВД по Тверской области, Hyundai Santa Fe, за рулем которого был Алексей Константинов, выехал на трассе на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Mazda CX-7 под управлением 37-летней женщины. Ее после аварии госпитализировали.

Алексей Константинов возглавлял Ярославскую областную думу последние два года, до этого руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области.