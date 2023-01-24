Происшествия 24 января 2023, 19:04 Предприниматель Валентина Мамай выжила после взрыва ее автомобиля в Бердянске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Валентина Мамай выжила после покушения на убийство. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что 24 января было покушение на предпринимателя Валентину Мамай. Террористы УГИЛ («Украинское государство Ивано-Франковска и Львова») подорвали автомобиль женщины возле школы № 5 в Бердянске.

Реклама

Женщина осталась жива и получила лишь легкую контузию. По словам Рогова, президент Украины Владимир Зеленский возбудил против нее уголовное дело, а его приспешники из УГИЛ не раз угрожали Мамай расправой из-за ее позиции.

Реклама

«Слава богу, их планам не суждено сбыться! Произошедшее сегодня лишний раз подтверждает необходимость уничтожения злокачественного террористического образования УГИЛ», — написал Рогов.

Ранее аналогичный случай произошел с главой Бердянского района Алексеем Кичигиным. Автомобиль чиновника 13 января также был взорван членами УГИЛ. Тогда украинским националистам также не удалось совершить свой кровавый акт возмездия над человеком. Кичигин вовремя заметил подозрительный предмет и быстро отошел от заминированной машины.