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    23 августа 2021, 17:01

    Предприниматель продавал поддельные товары известных брендов в Салехарде

    Полина Гребенщикова

    Предприниматель в магазине «Экономмаркет» в Салехарде продавал поддельные товары с маркировкой известных брендов. Его приговорили к штрафу, сообщило ИА «Север-Пресс».

    Предприниматель продавал поддельные товары известных брендов в Салехарде

    Мужчина продавал, в частности, аксессуары для телефонов с маркировкой Apple и кроссовки с маркировкой New Balance. Всего у него изъяли 27 единиц контрафактного товара.

    Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей.