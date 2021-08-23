Предприниматель продавал поддельные товары известных брендов в Салехарде

Предприниматель в магазине «Экономмаркет» в Салехарде продавал поддельные товары с маркировкой известных брендов. Его приговорили к штрафу, сообщило ИА «Север-Пресс».

Мужчина продавал, в частности, аксессуары для телефонов с маркировкой Apple и кроссовки с маркировкой New Balance. Всего у него изъяли 27 единиц контрафактного товара.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей.