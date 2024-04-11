Происшествия 11 апреля 2024, 18:28 Предприниматель из Самарской области предстанет перед судом за трату субсидии

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Уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя из Новокуйбышевска, направили в суд для рассмотрения по существу. Женщину обвинили в мошенничестве, сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.

Согласно данным ведомства, в 2021 году женщине-предпринимателю выдали субсидию в рамках национального проекта. Деньги были предназначены на ремонт нежилого помещения и строительство бассейна.

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Однако полученные 500 тысяч рублей фигурантка потратила на личные нужды. В скором времени она предстанет перед судом.