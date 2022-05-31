Предприятие в Белгородской области подверглось обстрелам со стороны Украины

Завод по производству масла обстреляли со стороны Украины под Белгородом. Об этом сообщил директор ООО «СМ Агро» Андрей Егоров РИА «Новости».

«Обстрел был ночью, примерно в 02:25 (совпадает с московским временем — прим. ред.), пострадали склады, производственные помещения, много чего. Пострадавших среди людей нет», — рассказал Егоров.

Предприятие находится в Политотдельском Белгородского района, он расположен примерно в 17 километрах от российской-украинской границы.

Желтый уровень террористической атаки действует во всей Белгородской области. Украинская сторона регулярно обстреливает регион.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что необходимо защищать людей, подвергавшихся на протяжении восьми лет геноциду, издевательствам со стороны украинских властей. Он отметил, что главными целями спецоперации являются денацификация и денационализация Украины.