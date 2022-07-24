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    24 июля 2022, 09:14

    Предприятие по деревообработке в Петербурге загорелось на 5000 кв. м. Видео

    МЧС: предприятие по деревообработке загорелось в Санкт-Петербурге

    Максим Зинкин

    Предприятие по деревообработке загорелось в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

    Пламя распространилось в пристройке к цеху по деревообработке на площади 5000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 90 человек личного состава и 21 единицу техники.

    Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности.

    Сведения о пострадавших не поступали.