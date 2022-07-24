Предприятие по деревообработке в Петербурге загорелось на 5000 кв. м. Видео

Предприятие по деревообработке загорелось в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Пламя распространилось в пристройке к цеху по деревообработке на площади 5000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 90 человек личного состава и 21 единицу техники.

Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности.

Сведения о пострадавших не поступали.