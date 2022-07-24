24 июля 2022, 09:14
Предприятие по деревообработке в Петербурге загорелось на 5000 кв. м. Видео
МЧС: предприятие по деревообработке загорелось в Санкт-Петербурге
Предприятие по деревообработке загорелось в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.
Пламя распространилось в пристройке к цеху по деревообработке на площади 5000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 90 человек личного состава и 21 единицу техники.
Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности.
Сведения о пострадавших не поступали.