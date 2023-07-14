Происшествия 14 июля 2023, 00:54 Предположительные части кассетных снарядов нашли на месте гибели ребенка в Запорожской области СК обнаружил части предполагаемого кассетного боеприпаса в Тарасовке Запорожской области Викимедиа

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Сотрудники Следственного комитета РФ нашли на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, вероятно, поражающие фрагменты кассетного снаряда. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее украинские националисты атаковали село Тарасовка Пологовского района Запорожской области. В результате удара умер четвероклассник.

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Этот регион находится на востоке области и граничит с Донецкой народной республикой. Самый крупный город на его территории — Токмак. Боевики ВСУ обстреляли его 11 июня с использованием кассетных боеприпасов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на действия ВСУ и призвал «расчехлить» российские арсеналы с кассетными снарядами.

Также в США заявили, что боеприпасы данного типа уже доставлены на Украину. Кроме того, не только США являются поставщиком такого оружия, но и «третьи страны». При этом украинский лидер Владимир Зеленский обещал западным сторонникам, что будет использовать кассетные бомбы только по военным объектам.