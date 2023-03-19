Эксклюзив 19 марта 2023, 17:00 Предположительно электроподстанция загорелась на северо-западе Москвы — МЧС МЧС: здание предположительно электроподстанции загорелось в Москве РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул на северо-западе Москвы в здании, где, предположительно, находится электроподстанция. О ЧП «360» сообщили в региональном главке МЧС.

Здание находится на улице Свободы, 35. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, возгорание начали тушить огнетушителями. Очаг находится в электрощитах, уточнил он.

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По словам источника, на место вызвали специалистов компании «Россети», чтобы они отключили объект от электроснабжения. Также, по не подтвержденной пока информации, службы пожаротушения, которые выдвинулись по заявке на адрес, по дороге успели попасть в ДТП. Обстоятельства уточняются.

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Источник добавил, что на первом этаже здания, помимо этого, загорелось трансформаторное масло. Площадь пожара пока неизвестна.

UPD: на месте объявили ликвидацию открытого горения, сообщили в МЧС. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.