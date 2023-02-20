Эксклюзив 20 февраля 2023, 15:26 Предполагаемый виновник взрыва в Новой Москве оказался давним знакомым пострадавшей Отец предполагаемого виновника взрыва в Новой Москве: сын знал пострадавшую 7 лет

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Предполагаемый виновник взрыва в Новой Москве, в результате которого пострадала девушка, — 26-летний Никита С., сообщил Telegram-канал «112». По его данным, молодой человек попытался скрыться из города. О том, что полицейские установили его личность, предупредил его отец Николай, к которому правоохранители пришли до этого. Мужчина рассказал «360», что Никита был знаком с девушкой семь лет, еще до того, как ушел в армию.

«После армии не общались, просто типа соседи, уровень „здрасьте — до свидания“. Соседние дома, собаки гуляют, хочешь — не хочешь, [а приходится сталкиваться]», — добавил Николай.

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По версии следствия, 20 февраля на улице 2-й Изумрудной в Новой Москве 22-летняя девушка получила ожоги. Согласно предварительной версии прокуратуры, кто-то оставил у подъезда коробку с ее именем и фамилией. Соседка рассказала об этом матери девушки, и последняя решила распаковать «подарок». Коробка загорелась в ее руках.

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Источник «360» сообщил, что посылка содержала бутылки с зажигательной смесью. У девушки ожоги лица и левой кисти. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.