12 июля 2022, 00:56
Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Люберцах водил автомобиль с 1993 года
«Известия»: сбивший трех человек в Люберцах водитель имел большой стаж за рулем
Появились подробности о смертельном ДТП в Люберцах. Водителем, совершившим наезд на трех человек на автомобиле Kia, оказался 47-летний житель Сургута, сообщили «Известия».
У предполагаемого виновника аварии был большой водительский стаж — с 1993 года. Получившие тяжелые травмы 46-и 47-летняя женщины скончались в медицинском учреждении. Третьей пострадавшей девочке диагностировали гематому головы.
ДТП произошло 11 июля на Октябрьском проспекте. Мужчина на автомобиле каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек на пешеходном переходе. После этого он врезался в такси.
Водитель попытался скрыться с места аварии, но его задержали правоохранители. Ранее в Сети появилось видео наезда Kia на пешеходов.