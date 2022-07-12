Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Люберцах водил автомобиль с 1993 года

Появились подробности о смертельном ДТП в Люберцах. Водителем, совершившим наезд на трех человек на автомобиле Kia, оказался 47-летний житель Сургута, сообщили «Известия».

У предполагаемого виновника аварии был большой водительский стаж — с 1993 года. Получившие тяжелые травмы 46-и 47-летняя женщины скончались в медицинском учреждении. Третьей пострадавшей девочке диагностировали гематому головы.

ДТП произошло 11 июля на Октябрьском проспекте. Мужчина на автомобиле каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек на пешеходном переходе. После этого он врезался в такси.

Водитель попытался скрыться с места аварии, но его задержали правоохранители. Ранее в Сети появилось видео наезда Kia на пешеходов.