Предполагаемый лимузин Сталина украли в Москве Его оценили в $2,5 млн

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что из бокса гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе минувшей ночью похитили раритетный авторитетный автомобиль марки ЗИС.

Сообщение об угоне поступило в полицию в 12:40. В данный момент полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. В ведомстве не смогли сказать точно, принадлежал ли угнанный автомобиль Сталину.