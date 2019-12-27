27 декабря 2019, 18:39
Предполагаемый лимузин Сталина украли в Москве Его оценили в $2,5 млн
Неизвестные украли из гаража на севере Москвы раритетный автомобиль, принадлежащий Иосифу Сталину. Как сообщил Telegram-канал Baza, ориентировочная стоимость лимузина составляет 2,5 миллиона евро.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что из бокса гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе минувшей ночью похитили раритетный авторитетный автомобиль марки ЗИС.
Сообщение об угоне поступило в полицию в 12:40. В данный момент полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. В ведомстве не смогли сказать точно, принадлежал ли угнанный автомобиль Сталину.