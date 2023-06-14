Эксклюзив 14 июня 2023, 11:33 Предполагаемый главарь банды киллеров по прозвищу Джако не согласился с обвинением в суде Предполагаемый главарь банды киллеров Аслан Гагиев дал показания в Южном военном суде

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Южный окружной военный суд продолжил рассмотрение дела предполагаемого руководителя банды наемных убийц Аслана Гагиева по кличке Джако, получившего «титул» главного киллера России. Видео показаний подсудимого оказалось в распоряжении «360».

«Получается, что я не один [банду] создавал, а совместно с другими лицами? Это что получается, совместно с ними я разделяю участь? Или мне идет скидка? На 30% каждого делим, 30% я создавал, 30% — он создавал. Степень моего „создавания“ я прошу озвучить в процентном соотношении. <…> Я не согласен с вашим обвинением», — заявил Гагиев.

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Предполагаемый главарь банды киллеров также поинтересовался, где находятся возможные соучастники и разыскивают ли их.

По версии следствия, в 2004 году Гагиев создал одну из крупнейших в стране группировок наемных убийц, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Киллеры Джако расстреливали бизнесменов, чиновников и полицейских, писала lenta.ru.

Ранее суд приговорил Артура Джиоева, одного из участников банды Гагиева, к 20 годам колонии строгого режима. Следователи выяснили, что Джиоев совершал убийства и похищения, а с 2010 года Гагиев назначил его главой части группировки.