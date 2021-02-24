Предполагаемых наркоторговцев задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух мужчин с 19 свертками метамфетамина. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, полицейские остановили иномарку Chevrolet Lacetti, в салоне которой находились двое 24-летних мужчин. У них при себе оказались свертки с запрещенными веществами, общая масса которых превышала семь граммов. Отмечается, что задержанные продавали наркотики через свой онлайн-магазин. Возбуждено уголовное дело.