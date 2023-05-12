Происшествия 12 мая 2023, 00:03 Предполагаемого виновника ДТП с пострадавшим будут судить в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде будут судить 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в ДТП с одним пострадавшим. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городскую прокуратуру.

Авария произошла в июне прошлого года на улице Бекетова. Предполагается. что молодой человек сидел за рулем Lada, он разогнался до 140 километров в час, не справился с управлением и врезался в другую машину. После сбежал с места ДТП, оставив своего пассажира, который получил различные травмы. В марте обвиняемого удалось задержать, теперь его ждет суд.

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