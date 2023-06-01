Происшествия 01 июня 2023, 03:21 Предполагаемого украинского диверсанта поймали у воинской части в Тверской области — СМИ Mash: в Тверской области у воинской части задержали подозреваемого в шпионаже РИА «Новости»

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Гражданина Украины с рацией и четырьмя телефонами задержали в Тверской области. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

В сообщении указали, что украинца поймали рядом с воинской частью РВСН. Ему выдвинули подозрения в шпионаже и попытке осуществить диверсию.

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По информации авторов канала, 43-летний Руслан хотел тайно проникнуть на секретную территорию, однако когда мужчина подошел к ограде, его увидели караульные полка. Тогда бойцы оперативно вызвали группу быстрого реагирования, которая прибыла на место и задержала вероятного диверсанта.

При себе у мужчины оказались три сенсорных смартфона, один кнопочный телефон, партитивная рация, пауэрбанк и небольшое количество еды.

В Telegram-канале отметили, что подозреваемый приехал в РФ из Хмельницкой области Украины. Он поселился в поселке Селижарово Тверской области и зарабатывал на жизнь посредством продажи древесины.

На все вопросы мужчина отказался отвечать, причину своего нахождения в 100 километрах от дома не объяснил.

Ранее российские военные поймали в селе Терны Донецкой Народной Республики (ДНР) участников двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Задержанием украинских националистов занимались бойцы группировки войск «Центр».