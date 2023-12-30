Происшествия 30 декабря 2023, 17:07 Предполагаемого убийцу отца Легойды арестовали Суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды

Читать 360tv в

Суд Подмосковья постановил арестовать 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве Романа Легойды — отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Помимо убийства, подсудимого обвинили по статьям «Разбой» и «Использование заведомо ложного документа». По решению суда мужчину арестовали до 29 февраля 2024 года.

Реклама

Подсудимый во время допроса признался, что убил 90-летнего пенсионера. Обвиняемый рассказал, что попросил Романа Легойду подвезти его до магазина, после чего потребовал отдать ему деньги, пригрозив ножом. Обвиняемый также заявил, что украл у Легойды 100 тысяч рублей и убил.

Тело пенсионера нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе в Московской области. По информации Telegram-канала Mash, злоумышленник нанес 90-летнему мужчине 18 ранений. Правоохранители нашли подозреваемого в кратчайшие сроки, СК взял ход расследования на особый контроль.