facebook_pixel
    20 октября 2021, 16:19

    Предполагаемого насильника поймали в Ленобласти

    Уроженца Узбекистана заподозрили в изнасилованиях

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области задержали гражданина Узбекистана, которого заподозрили в насилии над женщинами. Об этом сообщили «Невские новости».

    Следствие предполагает, что мужчина причастен к изнасилованиям, которые произошли в 2019 году. Сам задержанный рассказали, что подкарауливал женщин в Кудрово на пустырях. По его словам, он угрожал им проломить голову булыжником, заставляя подчиниться ему. Отмечается, что после совершения преступлений он скрывался за пределами России.