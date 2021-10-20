Предполагаемого насильника поймали в Ленобласти

В Ленинградской области задержали гражданина Узбекистана, которого заподозрили в насилии над женщинами. Об этом сообщили «Невские новости».

Следствие предполагает, что мужчина причастен к изнасилованиям, которые произошли в 2019 году. Сам задержанный рассказали, что подкарауливал женщин в Кудрово на пустырях. По его словам, он угрожал им проломить голову булыжником, заставляя подчиниться ему. Отмечается, что после совершения преступлений он скрывался за пределами России.