Предполагаемого грабителя поймали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранители задержали 18-летнего парня, которого заподозрили в ограблении салонов сотовой связи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый действовал по одной и той же схеме. Он угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет, и требовал отдать ему деньги, а также самые дорогие гаджеты. После задержания молодой человек сознался в содеянном. Следующие 10 лет он может провести за решеткой.