Эксклюзив 09 августа 2023, 10:46 Предполагаемое падение беспилотника в Подмосковье попало на видео Источник «360»: сбитый беспилотник мог упасть возле деревни Коробово в Подмосковье

Читать 360tv в

Беспилотник могли сбить в районе деревни Коробово Ленинского городского округа Подмосковья в ночь на 9 августа. Об этом сообщил источник «360».

Информация о возможном падении сбитого БПЛА поступила в экстренные службы в 03:03. Местные жители сказали, что вблизи лесополосы, около автосалона «Обухов», видели столб пламени и слышали громкий хлопок.

Открытого огня на месте предполагаемого падения дрона не было, никто не пострадал. Возле автосалона нашли неизвестный металлический предмет. Кроме того, на стене здания обнаружили вмятины, которых раньше не было.

Телеканал «360»

Момент со вспышкой пламени попал на видео, которое поступило в распоряжение «360». Кадры сняла камера наблюдения, находящаяся через дорогу от места происшествия.

В ночь на 9 августа в Москве сработали системы противовоздушной обороны. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что при подлете к городу сбили два боевых беспилотника.