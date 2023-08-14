Эксклюзив 14 августа 2023, 19:19 Предмет, похожий на мину «Лепесток», обнаружили у офиса «Аэрофлота» в Москве Похожий на мину «Лепесток» предмет нашли у офиса «Аэрофлота» в Москве РИА «Новости»

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В экстренные службы Москвы сообщили об обнаружении предмета, похожего на противопехотную мину «Лепесток». Об этом «360» сообщил источник.

Данные о возможной опасной находке поступили примерно в 18:00. Как сообщил заявитель, объект с надписью USA, похожий на мину, прикопали в земле у офиса «Аэрофлота» со стороны Фрунзенской набережной.

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UPD: прибывшие на место полицейские не подтвердили информацию о противопехотной мине. Как сообщил источник «360», объект оказался деталью системы полива газонов.

Ранее в Новой Москве якобы нашли пакет с крупнокалиберными патронами у Быковского ручья, в районе поселения Сосенское. Прибывшие на место экстренные службы не подтвердили обнаружение боеприпасов