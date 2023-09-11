Эксклюзив 11 сентября 2023, 15:52 Предмет, похожий на гранату, обнаружили в квартире в Новой Москве Источник «360»: владелец квартиры в Новой Москве обнаружил в шкафу гранату Unsplash

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Житель Новой Москвы приобрел квартиру в поселении Сосенское, в доме на улице Александры Монаховой. В шкафу он обнаружил предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, предмет мог остаться от предыдущих хозяев. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

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Ранее москвич на улице Прянишникова нашел предмет, похожий на гранату. Подозрительная находка ярко-зеленого цвета лежала рядом с трамвайной остановкой «Политехнический университет».

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию до приезда саперов. Позже, как сообщил источник, приехала оперативная группа. Специалисты передали гранату на экспертизу. В результате случившегося никто не пострадал.