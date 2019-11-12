Предмет, похожий на базуку, нашли в жилом подъезде Новокузнецка
Информация об этом случае появилась в паблике «Новокузнецк онлайн». Комментаторы считают, что предмет может оказаться или переносным зенитно-ракетным комплексом, или гранатометом.
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Как сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления Росгвардии, странный предмет нашли в подъезде многоэтажки на улице Энтузиастов в Новокузнецке. На место приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.
«Саперы установили, что данный предмет не представляет угрозы. Находка была передана следственно-оперативной группе, дальнейшая работа проводится органами внутренних дел», — уточнил собеседник агентства.
Представители ГУМВД по Кемеровской области подтвердили, что находка не является угрозой для жизни людей. Однако в ведомстве не уточнили, что именно было обнаружено. В полиции также не смогли сказать, какая именно работа проводится после обнаружения необычного предмета.