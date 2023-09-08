08 сентября 2023, 09:12
«Предложил некоторую сумму, но просто смешную». Пострадавшая — о компенсации после ДТП с самокатчиком
Самокатчик в Екатеринбурге сбил женщину и предложил компенсацию за сотрясение
В Екатеринбурге доставщик продуктов на электросамокате сбил женщину на пешеходном переходе. Она попала в больницу с сотрясением мозга и решила потребовать компенсацию через суд. Об этой аварии рассказал сайт E1.ru.
Женщина переходила дорогу на пересечении улиц Малышева и Мамина-Сибиряка 3 августа. Когда ступила на пешеходный переход, почувствовала удар слева и потеряла сознание. Ее сбил доставщик на электросамокате. Удар оказался таким сильным, что пострадавшую отбросило на два метра, с ее ног слетели босоножки.
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Прохожие набросились на электросамокатчика, а он отвечал, что не хотел сбить женщину. Ее госпитализировали с гематомами и сотрясением мозга, врач запретил несколько месяцев смотреть телевизор и работать за компьютером.
«Он мне предложил некоторую сумму, но просто смешную! Человек не понимает, что благодаря его невнимательности я лишилась своего заработка», — возмутилась женщина.
Пострадавшая дала показания в ГИБДД и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Она решила требовать компенсацию через суд.
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