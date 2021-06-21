Правозащитник устроил драку в эфире ТВ

В прямом эфире телевидения Общественной службы новостей подрались гости программы «Стоит задуматься».

Участниками потасовки стали общественный и политический деятель Александр Закондырин и председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование» Виктор Панин. Последний кинул в своего оппонента стакан, после чего напал с кулаками, используя нецензурные слова. В итоге он разбил в студии два экрана. Отмечается, что Панин пообещал возместить нанесенный ущерб, но позднее перестал выходить на связь.