Православные активисты заставили блогера Vasyarnd извиняться и ударили

Блогер Vasyarnd выложил в Instagram ролик, в котором православные активисты заставили его извиняться за брошенный на пол крест. На кадрах видно, что один из мужчин бьет его по лицу.

До этого блогер выложил ролик, в котором ищет в машине отвертку, выкидывая из слона вещи. Среди них оказался православный крест.

После появилось видео, на котором неизвестные мужчины заставляют его извиняться и угрожают.

«Ты не просто извиняйся, ты очень сожалей о том, что ты сделал. Потому что братец наш попросил о лояльности к тебе, а так, по-хорошему, ты по-другому объяснялся бы», — говорит один из них.

После этого мужчина ударил блогера по лицу. Кто именно эти люди — неизвестно.

Многие подписчики встали на сторону блогера. Один из них даже предложил обратиться в полицию.

Ранее девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова рассказала о его проблемах со здоровьем. У блогера проблемы с кровообращением, печенью и щитовидкой. Девушка также добавила, что Хованский психологически подавлен, так как перестал надеяться на снисхождение суда.