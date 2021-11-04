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    04 ноября 2021, 16:46

    Православные активисты заставили блогера Vasyarnd извиняться и ударили

    Блогер Vasyarnd выложил видео, где он извиняется и его бьют по лицу

    Дарья Морозова

    Блогер Vasyarnd выложил в Instagram ролик, в котором православные активисты заставили его извиняться за брошенный на пол крест. На кадрах видно, что один из мужчин бьет его по лицу.

    До этого блогер выложил ролик, в котором ищет в машине отвертку, выкидывая из слона вещи. Среди них оказался православный крест.

    После появилось видео, на котором неизвестные мужчины заставляют его извиняться и угрожают.

    «Ты не просто извиняйся, ты очень сожалей о том, что ты сделал. Потому что братец наш попросил о лояльности к тебе, а так, по-хорошему, ты по-другому объяснялся бы», — говорит один из них.

    После этого мужчина ударил блогера по лицу. Кто именно эти люди — неизвестно.

    Многие подписчики встали на сторону блогера. Один из них даже предложил обратиться в полицию.

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