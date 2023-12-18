Происшествия 18 декабря 2023, 14:11 Правоохранители завели уголовное дело после смертельной аварии в Ленобласти

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В Ленинградской области следствие завело уголовное дело после аварии, в которой погибла женщина. Случай произошел ночью 17 декабря на 59-м километре автотрассы Ушково — Гравийная, написал «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель за рулем Hyundai Solaris пытался скрыться от полицейского преследования. После того, как машину занесло, она столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ.

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В аварии погибла пассажирка отечественной машины и пострадал ее 61-летний водитель.