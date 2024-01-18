Происшествия 18 января 2024, 12:11 Правоохранители задержали жителя Ленобласти по делу о краже цепочек из церковной лавки

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Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Ленобласти, подозреваемого в краже. Об этом сообщил сайт Neva.Today, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Преступление было совершено 22 декабря в Сертолово. По информации ведомства, мужчина зашел в церковную лавку и попросил помощницу настоятеля храма показать две цепочки из серебра. Впоследствии злоумышленник выхватил подвески и сбежал.

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Стражи порядка возбудили уголовное дело. Правоохранителям удалось найти предполагаемого вора. Выяснилось, что он уже имеет судимости.