21 марта 2024, 18:30
Правоохранители задержали в Ленобласти водителя, который сбил пешехода и скрылся
Сотрудники полиции задержали в Ленобласти 24-летнего местного жителя, подозреваемого в ДТП с участием пешехода. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».
Авария произошла на трассе в Выборгском районе. По предварительным данным, водитель машины Hyundai Accent сбил гражданина и скрылся. Впоследствии лежавшего на дороге мужчину переехал другой автомобиль.
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Пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
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