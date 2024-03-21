Происшествия 21 марта 2024, 18:30 Правоохранители задержали в Ленобласти водителя, который сбил пешехода и скрылся

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Сотрудники полиции задержали в Ленобласти 24-летнего местного жителя, подозреваемого в ДТП с участием пешехода. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Авария произошла на трассе в Выборгском районе. По предварительным данным, водитель машины Hyundai Accent сбил гражданина и скрылся. Впоследствии лежавшего на дороге мужчину переехал другой автомобиль.

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Пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.