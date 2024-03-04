04 марта 2024, 15:02
Правоохранители задержали в ЯНАО мужчину, объявленного в федеральный розыск
Сотрудники полиции задержали в Новом Уренгое (ЯНАО) мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления транспортной полиции по УрФО.
Фигуранта доставили в отделение за распитие спиртного в общественном месте. Уже после этого выяснилось, что мужчина подозревается в совершении кражи. Его поисками занимались стражи порядка из Ленобласти.
Ленинградская область
Полиция
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