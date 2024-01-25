Происшествия 25 января 2024, 16:21 Правоохранители задержали в Ижевске наркодилера, объявленного в федеральный розыск

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Сотрудники полиции задержали в Ижевске 36-летнего наркодилера, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщил сайт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Согласно данным ведомства, у фигуранта обнаружили более 200 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Кроме того, из квартиры злоумышленника изъяли весы и упаковочный материал.

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Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.