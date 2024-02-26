Происшествия

26 февраля 2024, 12:47

Правоохранители задержали студентку и ее сожителя по подозрению в распространении наркотиков в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали в Петербурге пару, подозреваемую в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Согласно данным ведомства, 18-летняя студентка политехнического колледжа оставляла на улицах «закладки». Ей помогал 26-летний безработный сожитель.

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В свертках, которые прятала девушка, оказался синтетический психостимулятор. Возбуждено уголовное дело.

Наркотики

Санкт-Петербург

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