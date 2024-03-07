Происшествия 07 марта 2024, 13:36 Правоохранители задержали серийного поджигателя машин в Нижегородской области

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Жителя Арзамаса Нижегородской области заподозрили в поджоге 12 транспортных средств. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первые два эпизода зафиксировали в июле 2023 года. Еще семь автомобилей и мопед злоумышленник поджег спустя месяц. Его задержали и отправили под домашний арест.

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Предположительно, уже весной 2024 года по вине мужчины огнем оказались охвачены еще две легковушки.