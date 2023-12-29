29 декабря 2023, 13:07
Правоохранители задержали петербуржца за кражу ящика с пожертвованиями из храма
Сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Петербурга, который подозревается в краже ящика для пожертвований. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, злоумышленник похитил коробку из храма в Выборгском районе. Мужчину удалось найти благодаря разосланным ориентировкам.
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Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Санкт-Петербург
Кражи
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