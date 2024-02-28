Происшествия 28 февраля 2024, 14:38 Правоохранители задержали петербуржца за инсценировку угона своей машины

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Сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Петербурга, который инсценировал угон собственной машины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил MK в Питере со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, мужчина заявил об угоне Kia Sportage стоимостью два миллиона рублей. Однако позже выяснилось, что владелец донес ложную информацию ради получения страховой выплаты.

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Фигурант сам признался в содеянном. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.