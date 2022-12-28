28 декабря 2022, 15:21
Правоохранители задержали отца убитых в Екатеринбурге детей
URA.RU: в Екатеринбурге задержали отца трех убитых детей
Папу трех убитых детей задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналист URA.RU со ссылкой на адвоката.
Он рассказал о ходе дела из зала суда.
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Мужчину задержали в рамках расследования дела об убийстве детей.
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При этом адвокат матери убитых детей заявил, что ничего не знает о ситуации с отцом.
«Следователь ничего не говорит, но, говорят, задержан», — сообщил правозащитник.
По его словам, пойманный мужчина заставлял все семейство водить хороводы в течение 10 дней подряд. По мнению задержанного, таким образом можно было изгнать бесов.
При этом у его жены, обвиняемой в убийстве детей, начались видения. Они якобы и подтолкнули женщину к правонарушению.
По словам адвоката подозреваемой, мама погибших детей сама не употребляла запрещенные вещества. Правозащитник отметил, что женщина могла получать наркотические средства при посторонней помощи.
Сама мама детей ранее заявляла, что к правонарушению ее подтолкнули бесы.
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Екатеринбург
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