Происшествия 28 декабря 2022, 15:21 Правоохранители задержали отца убитых в Екатеринбурге детей URA.RU: в Екатеринбурге задержали отца трех убитых детей Пресс-служба Следственного комитета

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Папу трех убитых детей задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналист URA.RU со ссылкой на адвоката.

Он рассказал о ходе дела из зала суда.

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Мужчину задержали в рамках расследования дела об убийстве детей.

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При этом адвокат матери убитых детей заявил, что ничего не знает о ситуации с отцом.

«Следователь ничего не говорит, но, говорят, задержан», — сообщил правозащитник.

По его словам, пойманный мужчина заставлял все семейство водить хороводы в течение 10 дней подряд. По мнению задержанного, таким образом можно было изгнать бесов.

При этом у его жены, обвиняемой в убийстве детей, начались видения. Они якобы и подтолкнули женщину к правонарушению.

По словам адвоката подозреваемой, мама погибших детей сама не употребляла запрещенные вещества. Правозащитник отметил, что женщина могла получать наркотические средства при посторонней помощи.

Сама мама детей ранее заявляла, что к правонарушению ее подтолкнули бесы.