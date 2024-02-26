26 февраля 2024, 12:41
Правоохранители задержали мигранта по делу о краже денег у пенсионерки во Владикавказе
Сотрудники полиции задержали во Владикавказе 36-летнего мигранта, подозреваемого в краже. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на сайт «МВД Медиа».
Согласно данным ведомства, на проспекте Коста злоумышленник похитил у 77-летней пенсионерки кошелек с деньгами и удостоверение ветерана труда.
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Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурант уже имеет судимость.
МВД РФ
Кражи
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